В пензенском вузе прокомментировали появление методички про опасных студентов
12:20 06.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В пензенском вузе объяснили появление методички про опасных студентов. Как заявил проректор по воспитательной и социальной работе Юрий Ерёменко, информация в большей части публикаций СМИ некорректна, намеренно утрирована и вырвана из контекста.
«Это сборник статистического исследования, собранных и проанализированных данных. Мы воспользовались материалами пособия ввиду объективности, уникальности и актуальности представленных данных на всероссийской конференции «Проблемы выявления на раннем этапе признаков экстремистской и террористической деятельности в образовательных организациях», — сказал Ерёменко, добавив, что пособие носит лишь рекомендательный характер и никаких «административных и дисциплинарных воздействий по отношению к студентам не предусмотрено».
Накануне буклеты передали кураторам студенческих групп. В 36-страничном пособии сказано, что угрозу представляют студенты, которые ходят в наушниках, носят одежду с надписями «ненависть» и «нечего терять». Если молодой человек «смеётся и плачет без повода», говорит «добрый вечерочек», рисует «жуткие и пугающие картинки» или просто закрашивает бумагу, то это, по версии авторов методички, свидетельствует о его участии «в деструктивных движениях».
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