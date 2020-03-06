В пензенском вузе прокомментировали появление методички про опасных студентов

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В пензенском вузе объяснили появление методички про опасных студентов. Как заявил проректор по воспитательной и социальной работе Юрий Ерёменко, информация в большей части публикаций СМИ некорректна, намеренно утрирована и вырвана из контекста.

«Это сборник статистического исследования, собранных и проанализированных данных. Мы воспользовались материалами пособия ввиду объективности, уникальности и актуальности представленных данных на всероссийской конференции «Проблемы выявления на раннем этапе признаков экстремистской и террористической деятельности в образовательных организациях», — сказал Ерёменко, добавив, что пособие носит лишь рекомендательный характер и никаких «административных и дисциплинарных воздействий по отношению к студентам не предусмотрено».

Накануне буклеты передали кураторам студенческих групп. В 36-страничном пособии сказано, что угрозу представляют студенты, которые ходят в наушниках, носят одежду с надписями «ненависть» и «нечего терять». Если молодой человек «смеётся и плачет без повода», говорит «добрый вечерочек», рисует «жуткие и пугающие картинки» или просто закрашивает бумагу, то это, по версии авторов методички, свидетельствует о его участии «в деструктивных движениях».