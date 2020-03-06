В Ватикане выявлен первый случай заражения коронавирусом

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый случай заражения коронавирусом выявлен в папском городе-государстве Ватикан. Об этом сообщил в пятницу глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

"Сегодня была прервана работа амбулатории Дирекции здравоохранения и гигиены Ватикана для санитарной обработки помещений после выявления случая заражения коронавирусом у одного из пациентов накануне", - говорится в его заявлении.

