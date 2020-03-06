Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект о Конституционном собрании

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты от фракции КПРФ в пятницу внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о порядке формирования в РФ Конституционного собрания. Текст опубликован в думской электронной базе.

О намерении внести такой законопроект ранее сообщал лидер партии Геннадий Зюганов. По его словам, это "позволит ремонтировать любую главу конституции, прежде всего, первую и вторую".