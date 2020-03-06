Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект о Конституционном собрании
13:05 06.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутаты от фракции КПРФ в пятницу внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о порядке формирования в РФ Конституционного собрания. Текст опубликован в думской электронной базе.
О намерении внести такой законопроект ранее сообщал лидер партии Геннадий Зюганов. По его словам, это "позволит ремонтировать любую главу конституции, прежде всего, первую и вторую".
НОВОСТИ
- 14:22 06.03.2020
- Московский кредитный банк к 8 марта высчитал "индекс тюльпана"
- 14:12 06.03.2020
- Траты властей РФ на медицинские маски с января по февраль выросли в 8 раз
- 14:00 06.03.2020
- Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 68 руб., курс евро превысил 77 руб.
- 13:32 06.03.2020
- Граждане РФ стали чаще менять имена и фамилии
- 13:20 06.03.2020
- ЕС снял санкции с экс-премьера Украины Азарова
- 13:00 06.03.2020
- В Ватикане выявлен первый случай заражения коронавирусом
- 12:32 06.03.2020
- Нидерланды пытаются оказать давление на суд перед заседанием по делу MH17 - Захарова
- 12:20 06.03.2020
- В пензенском вузе прокомментировали появление методички про опасных студентов
- 12:05 06.03.2020
- Президент Сербии приказал армии и МВД закрыть границу в случае наплыва мигрантов - СМИ
- 12:00 06.03.2020
- РФ выразила Италии официальный протест в связи с обыском у биатлониста Логинова
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать