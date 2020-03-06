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ЕС снял санкции с экс-премьера Украины Азарова

13:20 06.03.2020 Источник: Интерфакс

ЕС официально снял санкции с бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого. Решение опубликовано в Официальном журнале ЕС.

"Приложение I к Регламенту (ЕС) № 208/2014 изменяется следующим образом: (1) в разделе 'А. Список физических и юридических лиц, организаций и лиц, указанных в статье 2", исключены записи для следующих лиц: 11. Николай Янович Азаров; 18. Эдуард Ставицкий", - говорится в сообщении, опубликованном в Официальном журнале ЕС в пятницу.

В то же время ЕС продлил действие санкций против экс-президента Украины Виктора Януковича и ряда представителей его администрации.

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