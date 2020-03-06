Граждане РФ стали чаще менять имена и фамилии
13:32 06.03.2020
Россияне стали чаще менять имена и фамилии. Так, в 2019 году было зарегистрировано 91,3 тысячи таких актов гражданского состояния. Это больше, чем в 2018 году (87,5 тысячи), сообщает со ссылкой на данные Минюста NEWS.ru.
Отмечается, что чаще всего на смену персональных данных решались жители Москвы (10,4 тысячи), Московской области (6,4 тысячи) и Санкт-Петербурга (4,2 тысячи). Также в число лидеров попали Краснодарский край (четыре тысячи) и Ростовская область (2,4 тысячи).
В свою очередь, меньше всего записей о перемене имени и фамилии сделали в Ненецком (23) и Чукотском автономных округах (53), а также в Еврейской автономной области (73).
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