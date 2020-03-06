0
0
108
НОВОСТИ

Граждане РФ стали чаще менять имена и фамилии

13:32 06.03.2020

Россияне стали чаще менять имена и фамилии. Так, в 2019 году было зарегистрировано 91,3 тысячи таких актов гражданского состояния. Это больше, чем в 2018 году (87,5 тысячи), сообщает со ссылкой на данные Минюста NEWS.ru.

Отмечается, что чаще всего на смену персональных данных решались жители Москвы (10,4 тысячи), Московской области (6,4 тысячи) и Санкт-Петербурга (4,2 тысячи). Также в число лидеров попали Краснодарский край (четыре тысячи) и Ростовская область (2,4 тысячи).

В свою очередь, меньше всего записей о перемене имени и фамилии сделали в Ненецком (23) и Чукотском автономных округах (53), а также в Еврейской автономной области (73).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:22 06.03.2020
Московский кредитный банк к 8 марта высчитал "индекс тюльпана"
0
0
14:12 06.03.2020
Траты властей РФ на медицинские маски с января по февраль выросли в 8 раз
0
36
14:00 06.03.2020
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 68 руб., курс евро превысил 77 руб.
0
69
13:20 06.03.2020
ЕС снял санкции с экс-премьера Украины Азарова
0
120
13:05 06.03.2020
Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект о Конституционном собрании
0
142
13:00 06.03.2020
В Ватикане выявлен первый случай заражения коронавирусом
0
150
12:32 06.03.2020
Нидерланды пытаются оказать давление на суд перед заседанием по делу MH17 - Захарова
0
177
12:20 06.03.2020
В пензенском вузе прокомментировали появление методички про опасных студентов
0
184
12:05 06.03.2020
Президент Сербии приказал армии и МВД закрыть границу в случае наплыва мигрантов - СМИ
0
194
12:00 06.03.2020
РФ выразила Италии официальный протест в связи с обыском у биатлониста Логинова
0
206

Возврат к списку