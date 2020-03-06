Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 68 руб., курс евро превысил 77 руб.

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,86% и достиг 68 руб., свидетельствуют данные торгов на 13:08 мск. В последний раз доллар превышал отметку в 68 руб. 4 января 2019 г.

В то же время курс евро на Мосбирже поднялся выше 77 руб. впервые с января 2019 г.