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Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 68 руб., курс евро превысил 77 руб.

14:00 06.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,86% и достиг 68 руб., свидетельствуют данные торгов на 13:08 мск. В последний раз доллар превышал отметку в 68 руб. 4 января 2019 г.

В то же время курс евро на Мосбирже поднялся выше 77 руб. впервые с января 2019 г.

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