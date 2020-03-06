Траты властей РФ на медицинские маски с января по февраль выросли в 8 раз
14:12 06.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские органы власти разного уровня в феврале потратили на приобретение медицинских масок около 7 млн рублей, что почти в восемь раз превышает январский показатель - около 900 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют аналитические данные федеральной электронной площадки "РТС-тендер", имеющиеся в распоряжении ТАСС.
За месяц увеличилась не только стоимость, но и количество закупок. Если в январе их было размещено 19, то в феврале уже 75.
Для сравнения в январе 2019 года было проведено всего семь закупок на сумму около полумиллиона рублей, а в феврале 2019 года - 23 закупки на сумму 1,8 млн рублей.
Ажиотажный спрос на маски в России связан со вспышкой заболевания, вызванного новым коронавирусом, которая была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане.
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