Траты властей РФ на медицинские маски с января по февраль выросли в 8 раз

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские органы власти разного уровня в феврале потратили на приобретение медицинских масок около 7 млн рублей, что почти в восемь раз превышает январский показатель - около 900 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют аналитические данные федеральной электронной площадки "РТС-тендер", имеющиеся в распоряжении ТАСС.

За месяц увеличилась не только стоимость, но и количество закупок. Если в январе их было размещено 19, то в феврале уже 75.

Для сравнения в январе 2019 года было проведено всего семь закупок на сумму около полумиллиона рублей, а в феврале 2019 года - 23 закупки на сумму 1,8 млн рублей.

Ажиотажный спрос на маски в России связан со вспышкой заболевания, вызванного новым коронавирусом, которая была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане.