Цены на нефть Brent упали на 5,5%, опустившись ниже $48 за баррель впервые с июля 2017 г.

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Майские фьючерсы на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 5,5% - до $47,25 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 13:39 мск.

Цены на WTI падают на 4% - до $44 за баррель.