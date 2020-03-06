За полгода в Москве открыто шесть районных клубов для пенсионеров

14:35

В Москве будут активно создавать социальные клубы, в которых горожане могут пообщаться и провести время. По словам мэра столицы Сергея Собянина, для этого в рамках проекта «Мой социальный центр» планируется реорганизовать нынешние центры социальных услуг. «Проект, который мы запустили недавно, - создание клубов по местожительству. Реорганизация наших социальных центров, которые работали в большей степени на предоставление льгот, каких-то социальных пособий и так далее. Создание такой клубной атмосферы, когда люди могут прийти, здесь отдохнуть, пообщаться, заняться тем, чем им интересно. То есть это по сути их «домашняя гостиная», потому что это невозможно создать в своей собственной квартире. Здесь общение, здесь друзья, товарищи», - сказал градоначальник. По его данным, в ближайшие годы в Москве создадут 26 клубов.

Мэр посетил социальный клуб Таганского района, в который уже ежедневно приходит более 200 человек. В центре есть спортивный зал, гостиная, работают 24 клуба по интересам, например, «Аптекарский огород», «Два кия», «Ракетка», «Флористика и коллаж», «Садовод», «Астроном», «Багаж», «СоцТур», «Мои истоки», «Волшебный клубочек», «Любители истории Руси», «Секреты долголетия» и другие.

В рамках сотрудничества со Сбербанком гостям клуба читают курсы лекций по финансовой грамотности.