Россия отклонила предложение ОПЕК+ о допсокращении добычи - источник

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия еще до начала официальных переговоров в Вене в пятницу отклонила предложение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти, чтобы ответить на ситуацию с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

"Они не поддерживают. Отклонили любые предложения о дополнительном сокращении добычи", - сказал он. Он добавил, что Россия готова просто продлить текущие договоренности на второй квартал. Министр энергетики Александр Новак в данный момент ведет неформальные переговоры с коллегами по альянсу до начала официальной встречи.

При этом другой источник сказал ТАСС, что для российской делегации основной сценарий - это все же выйти на договоренности по итогам встречи.