"Яблоко" намерено оспорить распоряжение Путина о голосовании по Конституции в суде

15:32 Источник: Эхо Москвы

Партия «Яблоко» обратилась в Верховный суд, чтобы оспорить распоряжение Владимира Путина от 14 февраля об организации общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. В партии считают, что президент не может давать указания ЦИК как независимому органу, а поручения избиркомам субъектов нарушают закон «Об основных гарантиях избирательных прав».

Обращение также направлено президенту и генпрокурору, сказали РБК в пресс-службе «Яблока».

Претензии партии связаны с распоряжением Путина «Об организации подготовки проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию». В нем президент дал поручение Центризбиркому и региональным избиркомам организовать общероссийское голосование.

«Также проблема в том, что Путин назначил общенародное голосование на основании еще не принятого закона, — сообщил председатель партии Николай Рыбаков. - Он уже подписал распоряжение, которым выделил на это деньги [на организацию голосования выделено 14,8 млрд руб.] и всем дал руководство это организовывать, но вдруг наша независимая Госдума или заксобрания этот закон не примут?» По мнению партии, это нарушает закон «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции».