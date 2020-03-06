"Яблоко" намерено оспорить распоряжение Путина о голосовании по Конституции в суде
15:32 06.03.2020 Источник: Эхо Москвы
Партия «Яблоко» обратилась в Верховный суд, чтобы оспорить распоряжение Владимира Путина от 14 февраля об организации общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. В партии считают, что президент не может давать указания ЦИК как независимому органу, а поручения избиркомам субъектов нарушают закон «Об основных гарантиях избирательных прав».
Обращение также направлено президенту и генпрокурору, сказали РБК в пресс-службе «Яблока».
Претензии партии связаны с распоряжением Путина «Об организации подготовки проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию». В нем президент дал поручение Центризбиркому и региональным избиркомам организовать общероссийское голосование.
«Также проблема в том, что Путин назначил общенародное голосование на основании еще не принятого закона, — сообщил председатель партии Николай Рыбаков. - Он уже подписал распоряжение, которым выделил на это деньги [на организацию голосования выделено 14,8 млрд руб.] и всем дал руководство это организовывать, но вдруг наша независимая Госдума или заксобрания этот закон не примут?» По мнению партии, это нарушает закон «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции».
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