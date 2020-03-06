Исаак Калина поздравил чемпиона юношеской Олимпиады по хоккею Кирилла Долженкова

15:48

Глава Департамента образования и науки Москвы Исаак Калина вручил памятный подарок чемпиону юношеских Олимпийских игр по хоккею, ученику столичной школы №2104 на Таганке Кириллу Долженкову.

«Спектр результатов ребят намного шире колонок школьного журнала, даже если это электронный журнал. Я желаю каждой московской школе понимать, уважать, принимать все то многообразие результатов, которое есть у наших ребят, которые персонально значимы для них и, если они будут столь же значимы для нас, тогда у нас будет хорошая школа», – сказал Исаак Калина, вручив Кириллу Долженкову подарок во время селекторного совещания образовательного ведомства.

Напомним, 22 января в финале юношеской Олимпиады сборная России по хоккею разгромила команду США со счетом 4:0. Кирилл Долженков играет на позиции нападающего и выступает за московский ЦСКА.