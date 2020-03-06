В Кабуле неизвестные открыли стрельбу в ходе церемонии с участием премьер-министра
16:12 06.03.2020 Источник: Эхо Москвы
В Кабуле неизвестные открыли стрельбу в ходе церемонии, приуроченной к годовщине смерти лидера моджахедов. Жертвами атаки стали 27 человек, еще 55 получили ранения.
Стрельба началась в ходе церемонии, на которой присутствовал премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла. Мероприятие было посвящено 25-й годовщине гибели лидера моджахедов Абдула Али Мазари. Пресс-секретарь премьера рассказал Reuters, что сигналом к атаке стал, предположительно, взрыв ракеты. Он раздался как раз в тот момент, когда политик выступал с речью. Неизвестно, был ли Абдулла целью нападавших, но он не пострадал и быстро покинул место происшествия. Тем не менее, жертвами атаки стали как минимум 27 человек.
Кто именно стоит за нападением, пока неясно. Представители запрещенного в России террористического движения «Талибан» отрицают причастность к стрельбе.
Атака произошла спустя неделю после того, как США и талибы заключили мирное соглашение и договорились о постепенном выводе из Афганистана иностранных войск. Межафганские переговоры должны начаться 10 марта.
Несколько человек были убиты в Кабуле на том же мероприятии год назад. Тогда ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство». Эхо Москвы
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