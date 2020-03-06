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НОВОСТИ

В Донбассе подорвалась украинская БМП

16:32 06.03.2020 Источник: Интерфакс

Один украинский военнослужащий погиб и трое получили травмы в результате подрыва боевой машины пехоты на взрывустройстве возле селения Крымское Новоайдарского района Луганской области в пятницу, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

"Сегодня, 6 марта, вблизи населенного пункта Крымское в результате подрыва БМП на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью. Еще трое наших защитников получили минно-взрывные травмы", - говорится в сообщении.

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