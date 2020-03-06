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Эрдоган заявил о планах развертывания С-400 в апреле

17:00 06.03.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах развёртывания С-400 в апреле. По словам президента Турции, Анкара получила большую часть зенитных ракетных комплексов, сейчас идут работы по обучению специалистов.

В интервью журналистам он также подчеркнул, что Турция не отказывается от американских комплексов Patriot.

Москва и Анкара заключили контракт на поставку С-400 на 2,5 млрд долларов в сентябре 2017 года. Первая партия прибыла в Турцию летом прошлого года.  Говорит Москва

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