Эрдоган заявил о планах развертывания С-400 в апреле

17:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах развёртывания С-400 в апреле. По словам президента Турции, Анкара получила большую часть зенитных ракетных комплексов, сейчас идут работы по обучению специалистов.

В интервью журналистам он также подчеркнул, что Турция не отказывается от американских комплексов Patriot.

Москва и Анкара заключили контракт на поставку С-400 на 2,5 млрд долларов в сентябре 2017 года. Первая партия прибыла в Турцию летом прошлого года. Говорит Москва