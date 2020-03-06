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Ракету "Союз-СТ" на космодроме Куру снимут со стартового стола для устранения неисправности в разгонном блоке

17:12 06.03.2020 Источник: Интерфакс

Старт российской ракеты-носителя "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане, ранее перенесенный на сутки с 6 марта, отложен до апреля, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Пуск перенесен на апрель, дата будет утверждена позднее. Ракета "Союз-СТ" с космическим аппаратом Falcon Eye 2 для Объединенных Арабских Эмиратов будет снята со стартового стола для устранения неисправности в разгонном блоке", - сказал собеседник агентства.

В понедельник российская ракета "Союз-СТ" была установлена на стартовом столе. По данным специализированного издания spaceflightnow.com, "Союз" по контракту с компанией Arianespace должен доставить на орбиту спутник Falcon Eye 2 в интересах ОАЭ с аппаратурой наблюдения высокого разрешения.

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