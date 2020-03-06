У большинства заболевших коронавирусом в Москве - легкие симптомы болезни

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У пятерых заболевших коронавирусом в Москве - легкие симптомы болезни, всем им оказывается необходимая медицинская помощь. «В Москве по результатам проведения трехэтапного лабораторного обследования подтверждено пять новых случаев коронавирусной инфекции, - сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. - Все пациенты находятся в изоляции в специальных боксах. Их изоляция полностью обеспечена. Три из них госпитализированы в инфекционную больницу №1, двое - в больничный комплекс в Коммунарке. Заболевание у четырех пациентов протекает в легкой форме. Один из пациентов находится в состоянии средней тяжести. Его лечением занимается высококвалифицированная бригада врачей больницы в Коммунарке».

Пока проводились тесты, врачи устанавливали полный круг контактов заболевших пациентов, у всех, кто с ними контактировал, берут пробы для проведения анализов. Друзья и родственники, с которыми заболевшие общались после возвращения домой, уже находятся под медицинским наблюдением. Большая часть заболевших контактировала с ограниченным числом лиц и большую часть времени после заражения находилась дома. Лишь одна больная посещала занятия в вузе - сейчас в ее учебной группе проводится медосмотр и забор биоматериалов.

Напомним, 5 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице режим повышенной готовности: приехавшим из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуации предписано по прибытию остаться в режиме домашней изоляции, если у них возникнут симптомы ОРВИ, необходимо вызвать врачей на дом.