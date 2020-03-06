У большинства заболевших коронавирусом в Москве - легкие симптомы болезни
17:00 06.03.2020
У пятерых заболевших коронавирусом в Москве - легкие симптомы болезни, всем им оказывается необходимая медицинская помощь. «В Москве по результатам проведения трехэтапного лабораторного обследования подтверждено пять новых случаев коронавирусной инфекции, - сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. - Все пациенты находятся в изоляции в специальных боксах. Их изоляция полностью обеспечена. Три из них госпитализированы в инфекционную больницу №1, двое - в больничный комплекс в Коммунарке. Заболевание у четырех пациентов протекает в легкой форме. Один из пациентов находится в состоянии средней тяжести. Его лечением занимается высококвалифицированная бригада врачей больницы в Коммунарке».
Пока проводились тесты, врачи устанавливали полный круг контактов заболевших пациентов, у всех, кто с ними контактировал, берут пробы для проведения анализов. Друзья и родственники, с которыми заболевшие общались после возвращения домой, уже находятся под медицинским наблюдением. Большая часть заболевших контактировала с ограниченным числом лиц и большую часть времени после заражения находилась дома. Лишь одна больная посещала занятия в вузе - сейчас в ее учебной группе проводится медосмотр и забор биоматериалов.
Напомним, 5 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице режим повышенной готовности: приехавшим из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуации предписано по прибытию остаться в режиме домашней изоляции, если у них возникнут симптомы ОРВИ, необходимо вызвать врачей на дом.
НОВОСТИ
- 17:12 06.03.2020
- Ракету "Союз-СТ" на космодроме Куру снимут со стартового стола для устранения неисправности в разгонном блоке
- 17:11 06.03.2020
- Женщины-машинисты снова появятся в московском метро в будущем году
- 17:00 06.03.2020
- Эрдоган заявил о планах развертывания С-400 в апреле
- 16:32 06.03.2020
- В Донбассе подорвалась украинская БМП
- 16:12 06.03.2020
- В Кабуле неизвестные открыли стрельбу в ходе церемонии с участием премьер-министра
- 16:00 06.03.2020
- Запрет на владение иностранной недвижимостью для чиновников не вошел в проект поправок в Конституцию - СМИ
- 15:48 06.03.2020
- Исаак Калина поздравил чемпиона юношеской Олимпиады по хоккею Кирилла Долженкова
- 15:32 06.03.2020
- "Яблоко" намерено оспорить распоряжение Путина о голосовании по Конституции в суде
- 15:12 06.03.2020
- В посольстве объяснили увеличение отказов россиянам во въезде в Израиль
- 15:00 06.03.2020
- Россия отклонила предложение ОПЕК+ о допсокращении добычи - источник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать