Женщины-машинисты снова появятся в московском метро в будущем году

17:11

С 2021 года в метрополитене Москвы снова начнут работать женщины-машинисты. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в 1980 годы женщинам запретили работать на подобных должностях, посчитав, что это слишком тяжелый труд. «Но сегодня поезда стали более комфортными для того, чтобы ими управлять, для того, чтобы там находиться, много автоматики, системы безопасности другие. Учитывая огромную просьбу девчат, которые хотели стать машинистами, обратились в министерство транспорта, в министерство труда, и они разрешили: с 1 января 2021 года разрешить женщинам работать машинистами электропоездов», - сказал градоначальник, который пообщался с первой группой женщин, которые учатся профессии машиниста электропоезда метрополитена.

Поздравив учащихся с предстоящим 8 марта, мэр отметил, что сейчас в транспортной инфраструктуре столицы уже работает много женщин: 80% водителей трамваев, около 60% водителей электробусов.

Первая группа женщин начала обучаться профессии машиниста метропоезда в феврале 2020 года. К обучению допустили лишь треть претендентов, подавших документы. В ближайшие пять лет Московский метрополитен планирует обучить и принять на работу примерно 500 женщин-машинистов. Для будущих женщин-машинистов разработали специальную форму, при этом они сами будут выбирать, в чем им удобнее работать - в юбке или брюках.