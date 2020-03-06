17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заверил, что не хочет идти ни на какие "схемы", чтобы сохранить власть.

"Дело не в том, что я не хочу [оставаться у власти]. Мне нравится моя работа. Но для того, чтобы сохранить свои властные полномочия, пойти на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет ее разрушать... Вот чего я боюсь, вот чего не хочу делать", - признался глава государства. Таким образом на встрече с представителями общественности Ивановской области он объяснил, почему ограничивается пребывание на высшем государственном посту для одного человека.

Путин также признался, что воспринимает свою должность не как работу, а как судьбу.

"Дело не в том, что я устал или хочу куда-то в сторону уже уйти. Дело совершенно не в этом. Любой человек, если бы он оказался в моем положении, уверен, воспринимал бы это не просто как работу, а как судьбу. Я к этому так и отношусь", - сказал глава государства на встрече с представителями общественности Ивановской области. Таким образом он ответил на вопрос о том, что будет делать, когда закончатся президентские полномочия.