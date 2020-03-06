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Путин отметил, что эксперимент с налогом для самозанятых эффективно работает

18:15 06.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эксперимент по введению налога для самозанятых работает эффективно, он позволяет таким лицам легализоваться и получать ряд преимуществ. Об этом в пятницу заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности Ивановской области.

"Мы делали это поэтапно, с целью посмотреть, как люди будут входить в эту программу, - напомнил глава государства. - В целом, там, где это работает, это работает эффективно и количество налогоплательщиков серьезно увеличивается".

По его словам, перед введением эксперимента были "большие сомнения", связанные с тем, что граждане не будут регистрироваться в качестве самозанятых. "Правда, платить- то кому хочется? Оказывается, хочется, если это справедливая ставка, необременительная и легализующая деятельность", - продолжил Путин.

"Люди чувствуют себя спокойно, они в рамках правового поля будут работать. Ради этого все и делали, с целью облегчить этот вид деятельности, ввести всех людей в правовое поле", - указал глава государства. Он заметил, что самозанятым проще получить кредит, идут отчисления в социальные фонды. "Там много плюсов" - резюмировал Путин.

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