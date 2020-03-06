Устранение негативного воздействия свалок улучшит условия жизни миллионов жителей Подмосковья

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Московской области продолжаются работы по рекультивации пяти полигонов ТКО. На данный момент в регионе закрыты 28 из 39 объектов накопленного вреда. Все они внесены в федеральный проект «Чистая страна» и подлежат рекультивации.

5 марта заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин и глава администрации городского округа Долгопрудный Александра Кочетинина совершили рабочую поездку на закрытый полигон ТКО «Долгопрудный», чтобы оценить ход работ по рекультивации объекта. В осмотре приняли участие представители компании «МСУ-1» (входит в состав ГК ФСК), которая рекультивирует полигон.

Все присутствовавшие на полигоне убедились, что работы идут в соответствии с графиком. На сегодняшний день полностью завершено строительство противофильтрационной завесы с восточной части полигона, чтобы исключить попадание фильтрата в реку Бусинку. Близки к окончанию работы по устройству армогрунтовой стены и двухконтурного дренажа для сбора фильтрата по периметру объекта. Ежедневно на полигоне трудятся более 60 человек и 49 единиц техники, причем строительство армогрунтовой стены ведется круглосуточно.

«Рекультивация полигонов направлена на достижение трех конкретных задач: очистка атмосферного воздуха от свалочных газов, предотвращение попадания фильтрата в водные объекты и возвращение восстановленных земель в хозяйственный оборот, - сказал Дмитрий Куракин. – Первые две задачи для нас важнейшие, поскольку речь идет о здоровье и благополучии людей. Чтобы стала ясна масштабность задачи, скажу, что общая площадь объектов, подлежащих рекультивации в Московской области, превышает 360 гектаров. Устранение их негативного воздействия улучшит условия жизни около 3,5 миллиона жителей региона. Иными словами, рекультивация напрямую затрагивает интересы каждого второго жителя Подмосковья».

Руководитель проекта АО «МСУ-1» Андрей Дымов рассказал о ходе работ. «На «Долгопрудном» мы возводим армогрунтовую стену общим объемом более 180 тысяч кубометров и длиной полтора километра. Применяется уникальная технология, которая обеспечивает баланс грунтовых масс и препятствует сползанию склонов». Он также сообщил, что технический этап рекультивации будет завершен досрочно в конце 3 квартала 2020 года.

Ликвидация накопленного вреда в регионе началась в 2018 году с рекультивации полигонов «Электросталь», «Быково» и «Каширский».

В прошлом году был завершен технологический этап рекультивации полигона «Кучино» в Балашихе, а также полностью рекультивирован полигон «Дубна Левобережная»; начаты работы на объектах «Долгопрудный», «Кулаковский» в Чеховском округе, «Царево» в Пушкинском, «Слизнево» в Наро-Фоминском и на «Долгопрудном». Их рекультивацию планируется завершить в нынешнем и будущем годах.

«Жители Долгопрудного очень ждали сначала закрытия, а потом рекультивации этого полигона. Для нас очень важно, чтобы эта территория снова стала безопасной и доступной людям», - подчеркнул председатель Совета депутатов г.о. Долгопрудный Дмитрий Балабанов.

Георгий Соловьев