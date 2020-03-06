0
0
128
НОВОСТИ

В Брюсселе 2-3 апреля пройдет заседание глав МИД стран НАТО

19:15 06.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двухдневное заседание министров иностранных дел стран - членов НАТО пройдет 2-3 апреля в Брюсселе. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Североатлантического альянса.

"Заседание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел пройдет в штаб-квартире НАТО 2-3 апреля 2020 года, - говорится в заявлении пресс-службы. - Встречи будут проходить под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга".

Программа предстоящего заседания будет обнародована позже, отметили в пресс-службе альянса.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:30 06.03.2020
Выздоровел и скоро будет выписан первый заболевший коронавирусом в Москве - зам мэра
0
0
19:45 06.03.2020
Число заразившихся коронавирусом в мире приблизилось к 100 тыс. человек - ВОЗ
0
88
18:50 06.03.2020
Устранение негативного воздействия свалок улучшит условия жизни миллионов жителей Подмосковья
0
152
18:45 06.03.2020
Из-за коронавируса олимпийские игры в Токио могут пройти без присутствия зрителей
0
174
18:15 06.03.2020
Путин отметил, что эксперимент с налогом для самозанятых эффективно работает
0
212
17:40 06.03.2020
Путин заверил, что не хочет идти ни на какие "схемы", чтобы сохранить власть
0
236
17:12 06.03.2020
Ракету "Союз-СТ" на космодроме Куру снимут со стартового стола для устранения неисправности в разгонном блоке
0
258
17:11 06.03.2020
Женщины-машинисты снова появятся в московском метро в будущем году
0
237
17:00 06.03.2020
У большинства заболевших коронавирусом в Москве - легкие симптомы болезни
0
294
17:00 06.03.2020
Эрдоган заявил о планах развертывания С-400 в апреле
0
259

Возврат к списку