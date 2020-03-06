В Брюсселе 2-3 апреля пройдет заседание глав МИД стран НАТО

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двухдневное заседание министров иностранных дел стран - членов НАТО пройдет 2-3 апреля в Брюсселе. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Североатлантического альянса.

"Заседание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел пройдет в штаб-квартире НАТО 2-3 апреля 2020 года, - говорится в заявлении пресс-службы. - Встречи будут проходить под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга".

Программа предстоящего заседания будет обнародована позже, отметили в пресс-службе альянса.