Число заразившихся коронавирусом в мире приблизилось к 100 тыс. человек - ВОЗ
19:45 06.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что число заразившихся новым коронавирусом вплотную приблизилось в мире к 100 тыс. человек. Такие данные озвучил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. При этом, по статистическим данным, собранным корреспондентами ТАСС, число инфицированных достигло этой отметки еще в 15:25 мск.
"Мы вплотную приблизились к 100 тысячам подтвержденных случаев", - сказал генеральный директор ВОЗ. Согласно его данным, на настоящий момент в мире коронавирусом заразились 98023 человека. Из них 3380 человек умерло. За последние 24 часа поступили сообщения из 47 стран и территорий о 2736 заболевших.
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