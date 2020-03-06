Выздоровел и скоро будет выписан первый заболевший коронавирусом в Москве - зам мэра
20:30 06.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел и скоро будет выписан. Об этом журналистам в пятницу сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
"У нас есть хорошая информация. Первый наш заболевший выздоровел, у него уже несколько раз подтвердились пробы об отсутствии у него инфекции, в ближайшие дни мы его выпишем ",- сказала Ракова.
Ранее в пятницу в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщили журналистам, что за последние сутки в России зарегистрированы 6 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации - один случай в Нижнем Новгороде, 5 случаев в Москве. По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане посещали Италию в последние две недели.
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