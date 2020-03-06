Министры ОПЕК+ не смогли договориться об ограничениях на добычу нефти
21:15 06.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министры стран ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти, сообщили ТАСС два источника.
"К сожалению, они не смогли договориться", - сказал один из собеседников агентства. Другой подтвердил, что "сделки нет", встреча завершилась.
Согласно тексту коммюнике по итогам заседания министров ОПЕК+ (копия есть в распоряжении ТАСС), участники соглашения продолжат консультации в рамках хартии о сотрудничестве стран - производителей нефти для стабилизации рынка.
В свою очередь министерский комитет по мониторингу исполнения сделки ОПЕК+ продолжит работу по анализу рыночных условий, уровню добычи нефти и другим вопросам, а также сохранит полномочия по вынесению рекомендаций странам альянса.
Накануне страны ОПЕК рекомендовали дополнительно сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года. Однако Россия на это предложение не согласилась и настаивала на продление сделки только на второй квартал.
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