Выступление Пласидо Доминго в Ковент-Гардене отменено из-за скандала
21:45 06.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Королевский оперный театр в лондонском Ковент-Гардене по договоренности с известным оперным певцом Пласидо Доминго отменяет его выступления, которые были запланированы на июль. О решении, принятом на фоне разворачивающегося вокруг тенора скандала, говорится в заявлении, распространенном в пятницу пресс-службой оперы.
"Королевский оперный театр и маэстро Пласидо Доминго приняли совместное решение о том, что он не будет принимать участие в предстоящих показах оперы "Дон Карлос" в июле 2020 года. Мы хотели бы подтвердить, что не получали жалоб на недостойное поведение маэстро Доминго, когда он работал с Королевским оперным театром, и мы с пониманием относимся к причинам, побудившим его отказаться от намеченных планов, - говорится в документе. - Пласидо - выдающийся певец и музыкант, и мы глубоко признательны ему за многолетнее сотрудничество и поддержку".
На сцене Ковент-Гардена Доминго должен был исполнять партию Родриго ди Позы в опере Джузеппе Верди "Дон Карлос". В той же постановке должны участвовать российская певица (сопрано) Хибла Герзмава (Элизабет де Валуа), американский тенор Майкл Фабиано (Дон Карлос) и итальянский бас Ферруччо Фурланетто (король Филипп II).
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