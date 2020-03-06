При пожаре в школе в подмосковных Химках произошло обрушение - МЧС

22:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар начался в школе бокса на улице Репина в подмосковных Химках. Как сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области, площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. метров.

"На улице Репина, дом 6 возник пожар в кирпичном здании на втором этаже. Площадь - 1,5 тыс. кв. метров", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время, отметили в пресс-службе, на месте работаю пожарные. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

"В горящем кирпичном здании на улице Репина произошло обрушение конструкций", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают 38 человек и 11 единиц техники.