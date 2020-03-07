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За 2019 год на 17% выросло количество переселенцев из Украины в Крым - Крымстат

09:40 07.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крым в 2019 году принял более 7,7 тыс. переселенцев из Украины, что почти на 17% больше, чем годом ранее. Такие предварительные данные миграционной статистики привели ТАСС в Крымстате.

По данным ведомства, если в 2018 году на полуостров переселились 6 тыс. 622 гражданина соседнего государства, то в 2019 году - 7 тыс. 734 человека. При этом доля мигрировавших украинцев составляет почти 80% от общего числа переехавших на постоянное место жительства на полуостров граждан стран СНГ. "Число прибывших из стран СНГ - 9674", - сказали в Крымстате.

В то же время сократилось число украинцев, покинувших Крым. Если в 2018 году, по предварительным подсчетам Крымстата, их было 4 тыс. 600 человек, то в прошлом году - 3 тыс. 922 человека.

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