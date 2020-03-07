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С мыса Канаверал стартовал корабль Dragon с грузом для МКС

09:50 07.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский космический корабль Dragon ("Дрэгон") с грузом для Международной космической станции (МКС) стартовал в пятницу вечером с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Трансляция велась на сайте компании SpaceX ("Спейс-экс").

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 ("Фэлкон-9") с комплекса номер 40 на базе ВВС США состоялся в 23:50 по местному времени (07:50 мск). На борту корабля - чуть более двух тонн грузов, в том числе научное оборудование для биомедицинских исследований и аппаратура для изучения химических реакций в условиях микрогравитации.

"Dragon теперь находится на пути к Международной космической станции", - передала компания. Она подтвердила штатный выход корабля на заданную орбиту и резвертывание панелей солнечных батарей.

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