С мыса Канаверал стартовал корабль Dragon с грузом для МКС
09:50 07.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский космический корабль Dragon ("Дрэгон") с грузом для Международной космической станции (МКС) стартовал в пятницу вечером с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Трансляция велась на сайте компании SpaceX ("Спейс-экс").
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 ("Фэлкон-9") с комплекса номер 40 на базе ВВС США состоялся в 23:50 по местному времени (07:50 мск). На борту корабля - чуть более двух тонн грузов, в том числе научное оборудование для биомедицинских исследований и аппаратура для изучения химических реакций в условиях микрогравитации.
"Dragon теперь находится на пути к Международной космической станции", - передала компания. Она подтвердила штатный выход корабля на заданную орбиту и резвертывание панелей солнечных батарей.
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