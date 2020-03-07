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Маловероятно, что коронавируса перестанет распространения к лету текущего года - ВОЗ

09:30 07.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прекращение распространения коронавируса нового типа к лету текущего года маловероятно. Такое мнение в пятницу выразил на брифинге в Женеве директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Мы должны признать, что вирус может сохранить способность распространяться, - приводит его слова телеканал Си-эн-би-си. - Это ложная надежда - утверждать, что это (новый коронавирус - прим. ТАСС) исчезнет летом, как [сезонный] грипп. Мы надеемся, что это произойдет, это стало бы неожиданной удачей, но мы не спешим делать такое предположение, потому что нет никаких доказательств".

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