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Украина получит от США патрульные катера и другую технику на $125 млн - СМИ

10:15 07.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конгресс США поставлен в известность о планах Министерства обороны США поставить Украине противоартиллерийские радиолокационные станции, патрульные катера и другую технику на 125 млн долларов. Об этом сообщила в пятницу американская телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на источники в Конгрессе и администрации Соединенных Штатов.

По их данным, речь идет о половине нового транша военной помощи Украине в размере 250 млн долларов. Пентагон планирует поставить Киеву в том числе противоартиллерийские РЛС и патрульные катера Mark VI ("Марк-6"). Сроки не уточняются.

"Министерство обороны не комментирует и не подтверждает предстоящее выделение помощи по линии безопасности, находящееся на рассмотрении Конгресса", - заявила телекомпании официальный представитель Пентагона подполковник американских ВВС Карла Глисон.

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