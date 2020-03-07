Из-за роста числа заболевших коронавирусом в Исландии вводится чрезвычайное положение
10:45 07.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Исландии приняли решение ввести в стране чрезвычайное положение из-за роста числа заразившихся новым коронавирусом. Об этом сообщило в субботу Норвежское телеграфное бюро.
Оно отмечает, что данное решение пока серьезно не отразится на жизни граждан, но в различных учреждениях будут действовать более жесткие правила по предотвращению заражения, в том числе правила гигиены. Власти в данный момент не вводят запрет на проведение массовых мероприятий, однако не исключают, что к этой мере, возможно, вскоре придется прибегнуть.
В пятницу в стране было выявлено шесть новых случаев заражения, при этом, по данным властей, двое заразились уже в Исландии, хотя до этого заражение происходило только во время поездок за рубеж - в Италию и Австрию.
Общее число случаев достигло уже 43. При этом состояние всех зараженных медики оценивают как нормальное.
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