Военная делегация из РФ пребудет в Анкару на следующей неделе - министр Турции

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар выступил с утверждением, что на следующей неделе в Анкару прибудет российская военная делегация для обсуждения совместного патрулирования в сирийском Идлибе.

"С 15 марта мы приступим к совместному патрулированию автомобильной магистрали М-4. Мы начали работать над принципами безопасного коридора, который будет установлен вдоль трассы. В начале недели в Анкару прибудет российская военная делегация", - приводит его слова Анатолийское агентство.

Комментарием Минобороны РФ ТАСС пока не располагает.

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдога