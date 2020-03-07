Военная делегация из РФ пребудет в Анкару на следующей неделе - министр Турции
11:30 07.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар выступил с утверждением, что на следующей неделе в Анкару прибудет российская военная делегация для обсуждения совместного патрулирования в сирийском Идлибе.
"С 15 марта мы приступим к совместному патрулированию автомобильной магистрали М-4. Мы начали работать над принципами безопасного коридора, который будет установлен вдоль трассы. В начале недели в Анкару прибудет российская военная делегация", - приводит его слова Анатолийское агентство.
Комментарием Минобороны РФ ТАСС пока не располагает.
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдога
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