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В Ярославской области загорелся склад с шоколадными конфетами - МЧС

12:15 07.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Склад с шоколадными конфетами загорелся в поселке Варигово Большесельского района Ярославской области, площадь возгорания составляет более 2 тыс. квадратных метров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 04:08 мск поступило сообщение, что горит склад готовой продукции шоколадной фабрики, поселок Варигово. На 08:18 мск объявлена локализация открытого горения. Площадь горения [составляет] практически всю площадь данного складского здания, около 2 тыс. квадратных метров. На данный момент еще работают подразделения", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили в пресс-службе МЧС России, локализация пожара объявлена на 2100 кв. м.

За счет локализации открытого горения удалось избежать распространения пламени на соседние складские здания, уточнили в пресс-службе главка. Пострадавших и погибших нет, эвакуация не проводилась. На месте работают 24 человека личного состава, шесть единиц техники.

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