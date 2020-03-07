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Эрдоган запретил беженцам осуществлять переправы через Эгейское море - СМИ

13:30 07.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Береговая охрана Турции запретила беженцам осуществлять переправу в страны Европейского союза через Эгейское море в связи с угрозой их безопасности. От этом сообщает в субботу телеканал Эн-ти-ви.

"В связи с распоряжением нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана беженцам запрещено осуществлять переправы через Эгейское море, поскольку данный маршрут представляет угрозу для их безопасности", - приводит телеканал заявление береговой охраны.

Накануне турецкий лидер провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, в ходе которых Эрдоган сообщил о "необходимости пересмотреть соглашение Турции и ЕС по беженцам", поскольку оно "не выполняется".

Кроме того, ожидается, что 9 марта президент Турции отправится в Брюссель на фоне кризисной ситуации вокруг сирийских беженцев.

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