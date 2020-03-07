В Москве выписан из больницы первый излечившийся от коронавируса
14:00 07.03.2020 Источник: НГ-Online
Из столичной инфекционной клинической больницы №1 выписали первого пациента, который заразился коронавирусной инфекцией, а потом был вылечен московскими медиками. По данным городского оперативного штаба по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом, повторные исследования на наличие у него болезни оказались отрицательными.
«Лечение и обследование пациента проводилось в соответствии с временными методическими рекомендациями Министерства здравоохранения РФ «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции». В настоящее время пациент здоров, никаких симптомов вирусного заболевания у него не наблюдается», — заявила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина.
С 5 марта поликлиники, больницы, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и другие службы Москвы переведены в режим повышенной готовности, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции и сезонных заболеваний.
Сейчас в Москве проходят лечение от коронавируса еще пять человек, которые заразились, посетив Италию. Всего в РФ сейчас зарегистрированы 10 случаев коронавирусной инфекции.
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