Разрабатываются новые маршруты между Крымом и Кубанью
15:15 07.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Южная пассажирская пригородная компания, чьи поезда свяжут Крым и Кубань, прорабатывает возможность запуска новых маршрутов, сообщил журналистам генеральный директор предприятия Алексей Ильиных.
В субботу начинает курсировать рельсовый автобус между Керчью и Анапой. Это будет первый короткий междугородний маршрут, который соединит регионы и будет проходить через Крымский мост.
"Мы понимаем, что данный маршрут устраивает не всех жителей Крыма. Расстояние [от Керчи] до той же Феодосии большое. В ближайшее время с причастными рассмотрим возможность маршрутов. Чтобы все крымчане из Феодосии, из Симферополя могли воспользоваться данным маршрутом", - сказал Ильиных.
Он уточнил, что рассматривается возможность перевозки пассажиров в современных поездах из других городов Крыма для стыковки с поездом Керчь - Анапа.
НОВОСТИ
- 15:45 07.03.2020
- В РФ за последние сутки зафиксировано четыре новых случая заражения коронавирусом
- 14:45 07.03.2020
- Из-за коронавируса МГУ переносит проведение заключительных этапов олимпиад школьников
- 14:00 07.03.2020
- В Москве выписан из больницы первый излечившийся от коронавируса
- 13:30 07.03.2020
- Эрдоган запретил беженцам осуществлять переправы через Эгейское море - СМИ
- 12:45 07.03.2020
- Высокопоставленный представитель КСИР погиб в Сирии - агентство
- 12:15 07.03.2020
- В Ярославской области загорелся склад с шоколадными конфетами - МЧС
- 11:30 07.03.2020
- Военная делегация из РФ пребудет в Анкару на следующей неделе - министр Турции
- 10:45 07.03.2020
- Из-за роста числа заболевших коронавирусом в Исландии вводится чрезвычайное положение
- 10:15 07.03.2020
- Украина получит от США патрульные катера и другую технику на $125 млн - СМИ
- 09:50 07.03.2020
- С мыса Канаверал стартовал корабль Dragon с грузом для МКС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать