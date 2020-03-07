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Разрабатываются новые маршруты между Крымом и Кубанью

15:15 07.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Южная пассажирская пригородная компания, чьи поезда свяжут Крым и Кубань, прорабатывает возможность запуска новых маршрутов, сообщил журналистам генеральный директор предприятия Алексей Ильиных.

В субботу начинает курсировать рельсовый автобус между Керчью и Анапой. Это будет первый короткий междугородний маршрут, который соединит регионы и будет проходить через Крымский мост.

"Мы понимаем, что данный маршрут устраивает не всех жителей Крыма. Расстояние [от Керчи] до той же Феодосии большое. В ближайшее время с причастными рассмотрим возможность маршрутов. Чтобы все крымчане из Феодосии, из Симферополя могли воспользоваться данным маршрутом", - сказал Ильиных.

Он уточнил, что рассматривается возможность перевозки пассажиров в современных поездах из других городов Крыма для стыковки с поездом Керчь - Анапа.



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