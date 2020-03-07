На востоке Китая обрушилось шестиэтажное здание гостиницы - портал

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шестиэтажное здание гостиницы обрушилось в субботу в провинции Фуцзянь на востоке Китая, возможны жертвы. Об этом сообщил информационный портал "Сина".

По его данным, ЧП произошло в 19:30 по местному времени (14:30 мск) в городе Цюаньчжоу. На первом этаже рухнувшего строения находятся магазины и кафе.

Спасатели, полиция и служба скорой помощи прибыли на место. Ведутся работы по ликвидации образовавшегося завала. Причины обрушения выясняются, идет следствие.