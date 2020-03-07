0
0
134
НОВОСТИ

На востоке Китая обрушилось шестиэтажное здание гостиницы - портал

16:30 07.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шестиэтажное здание гостиницы обрушилось в субботу в провинции Фуцзянь на востоке Китая, возможны жертвы. Об этом сообщил информационный портал "Сина".

По его данным, ЧП произошло в 19:30 по местному времени (14:30 мск) в городе Цюаньчжоу. На первом этаже рухнувшего строения находятся магазины и кафе.

Спасатели, полиция и служба скорой помощи прибыли на место. Ведутся работы по ликвидации образовавшегося завала. Причины обрушения выясняются, идет следствие.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:45 07.03.2020
Китай: Под завалом обрушившейся гостиницы находится около 70 человек
0
29
17:15 07.03.2020
Миграционный режим и институт гражданства будут реформированы по поручению Путина
0
96
15:45 07.03.2020
В РФ за последние сутки зафиксировано четыре новых случая заражения коронавирусом
0
192
15:15 07.03.2020
Разрабатываются новые маршруты между Крымом и Кубанью
0
231
14:45 07.03.2020
Из-за коронавируса МГУ переносит проведение заключительных этапов олимпиад школьников
0
237
14:00 07.03.2020
В Москве выписан из больницы первый излечившийся от коронавируса
0
291
13:30 07.03.2020
Эрдоган запретил беженцам осуществлять переправы через Эгейское море - СМИ
0
312
12:45 07.03.2020
Высокопоставленный представитель КСИР погиб в Сирии - агентство
0
452
12:15 07.03.2020
В Ярославской области загорелся склад с шоколадными конфетами - МЧС
0
382
11:30 07.03.2020
Военная делегация из РФ пребудет в Анкару на следующей неделе - министр Турции
0
439

Возврат к списку