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НОВОСТИ

Миграционный режим и институт гражданства будут реформированы по поручению Путина

17:15 07.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реформированию миграционных режимов и института гражданства Российской Федерации на основе предложений, подготовленных рабочей группой по реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 - 2025 годы. Соответствующий перечень размещен на сайте Кремля.

"Администрации президента Российской Федерации организовать в рамках деятельности рабочей группы по реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 - 2025 годы работу по реформированию миграционных режимов и института гражданства Российской Федерации на основе предложений, подготовленных названной рабочей группой (прилагаются). Доклад - до 1 марта 2021 г., далее - один раз в полгода", - говорится в документе.

Ответственным за подготовку доклада назначен руководитель администрации Кремля Антон Вайно.

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