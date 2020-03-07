Китай: Под завалом обрушившейся гостиницы находится около 70 человек
17:45 07.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 70 человек находятся под завалами обрушившегося здания гостиницы в провинции Фуцзянь на востоке Китая. Об этом сообщил в субботу информационный портал "Сина".
Ранее поступила информация, что примерно в 19:30 по местному времени (14:30 мск) в городе Цюаньчжоу обрушилось шестиэтажное здание гостиницы. На первом этаже рухнувшего строения находятся магазины и кафе.
Спасатели и полиция ведут работы по ликвидации образовавшихся завалов, из-под которых уже извлечены 23 человека. Пострадавшим оказана первая медицинская помощь. Причины обрушения выясняются, идет следствие.
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