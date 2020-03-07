Франция: Сена вышла из берегов и затопила центр Парижа
18:45 07.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Протекающая через Париж река Сена вышла из берегов, подтопив в субботу набережные возле Лувра и музея Орсе, передает корр. ТАСС.
Разлив воды произошел одновременно на двух сторонах реки возле музеев Орсе (левый берег) и Лувра (правый), также подтоплена набережная возле моста Александра III в 7-м округе столицы. В результате подтопления городские службы убрали с набережных передвижные кафе, мусорные баки, скамейки и деревья в кадках. Владельцы автомобилей в срочном порядке убирают авто с прилегающих к затопленным местам районов. В настоящее время полиция перекрывает доступ пешеходов к затопленным областям.
Как убедился корр. ТАСС, вода пока не помешала работе парижского метрополитена и движению общественного транспорта, так как проезжая часть находится выше пешеходной зоны.
В Париже уже около месяца каждый день идут дожди, которые и стали причиной наводнения.
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