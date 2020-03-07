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Короновирус обнаружен у жительницы Подмосковья, вернувшейся из Цюриха - Минздрав

19:15 07.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предварительный результат анализа на коронавирус у жительницы Подмосковья, ранее вернувшейся из Цюриха в Швейцарии, признан положительным. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

"Жительница Подмосковья 25 февраля вернулась из Цюриха. Из-за настороженности после поездки, несмотря на отсутствие симптомов заболевания, обратилась в медицинскую организацию. Взяты анализы для проведения исследований на наличие коронавирусной инфекции. После ряда анализов предварительный результат - положительный", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили в пресс-службе, данные анализы сегодня будут направлены на исследование в лабораторию "Вектор" города Новосибирска для уточнения диагноза. Ситуация находится на контроле Минздрава Подмосковья и управления Роспотребнадзора по Московской области.

"Женщина вместе с членами семьи госпитализирована в инфекционное отделение областной больницы, все находятся в изолированных боксах. Состояние у всех пациентов удовлетворительное, без выраженных симптомов. Оказывается полный комплекс диагностических и лечебных мероприятий. В настоящее время устанавливается круг лиц, с которыми контактировала семья, все они будут помещены на карантин и взяты под медицинское наблюдение", - заключили в пресс- службе.

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