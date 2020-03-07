На трассе Дамаск - Хомс в ДТП погибло около 30 человек - агентство

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 30 человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия на шоссе Дамаск - Хомс. Об этом сообщил в субботу агентству САНА представитель полицейского управления. По его информации, в районе Багдадского моста столкнулись бензовоз, два автобуса и несколько легковых автомобилей, двигавшихся на большой скорости.

На место дорожной аварии прибыли кареты скорой помощи, которые забирают в больницы пострадавших. Их численность пока не известна.

По меньшей мере 30 человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия на шоссе Дамаск - Хомс. Об этом сообщил в субботу агентству САНА представитель полицейского управления. По его информации, в районе Багдадского моста столкнулись бензовоз, два автобуса и несколько легковых автомобилей, двигавшихся на большой скорости.

На место дорожной аварии прибыли кареты скорой помощи, которые забирают в больницы пострадавших. Их численность пока не известна.