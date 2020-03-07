0
0
74
НОВОСТИ

На трассе Дамаск - Хомс в ДТП погибло около 30 человек - агентство

20:15 07.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 30 человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия на шоссе Дамаск - Хомс. Об этом сообщил в субботу агентству САНА представитель полицейского управления. По его информации, в районе Багдадского моста столкнулись бензовоз, два автобуса и несколько легковых автомобилей, двигавшихся на большой скорости.

На место дорожной аварии прибыли кареты скорой помощи, которые забирают в больницы пострадавших. Их численность пока не известна.

По меньшей мере 30 человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия на шоссе Дамаск - Хомс. Об этом сообщил в субботу агентству САНА представитель полицейского управления. По его информации, в районе Багдадского моста столкнулись бензовоз, два автобуса и несколько легковых автомобилей, двигавшихся на большой скорости.

На место дорожной аварии прибыли кареты скорой помощи, которые забирают в больницы пострадавших. Их численность пока не известна.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:45 07.03.2020
Закон об ﻿ужесточении условий по делам о наркотиках внесен в Думу
0
36
19:45 07.03.2020
На складе шоколадных конфет в Ярославской области ликвидирован пожар
0
128
19:15 07.03.2020
Короновирус обнаружен у жительницы Подмосковья, вернувшейся из Цюриха - Минздрав
0
159
18:45 07.03.2020
Франция: Сена вышла из берегов и затопила центр Парижа
0
196
18:15 07.03.2020
Вифлеем закрыт для туристов и паломников из-за распространения коронавируса - агентство
0
210
17:45 07.03.2020
Китай: Под завалом обрушившейся гостиницы находится около 70 человек
0
247
17:15 07.03.2020
Миграционный режим и институт гражданства будут реформированы по поручению Путина
0
328
16:30 07.03.2020
На востоке Китая обрушилось шестиэтажное здание гостиницы - портал
0
327
15:45 07.03.2020
В РФ за последние сутки зафиксировано четыре новых случая заражения коронавирусом
0
372
15:15 07.03.2020
Разрабатываются новые маршруты между Крымом и Кубанью
0
419

Возврат к списку