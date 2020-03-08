Канада решила помочь украинской полиции деньгами
09:00 08.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Канады выделит свыше 2 млн канадских долларов (более 1,5 млн долларов США) на поддержку полиции Украины. Об этом в субботу говорится в заявлении канадского МИД по итогам поездки на Украину главы внешнеполитического ведомства Франсуа-Филиппа Шампаня.
"Министр [Шампань] сообщил о выделении в течение трех лет более 2 млн канадских долларов, которые призваны помочь укрепить потенциал национальной полиции Украины", - отметили в МИД. В ведомстве указали, что данные средства выделяются в рамках проводимых на Украине реформ, в осуществлении которых ей активно помогает Канада.
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