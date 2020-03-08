Британскому парламенту стало интересно, за чей счет Джонсон ездил на "остров миллионеров"
09:15 08.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Комиссия по стандартам парламента Великобритании проведет предварительное расследование источников финансирования новогоднего отпуска премьер-министра Соединенного Королевства на "острове миллионеров" в Карибском море. Об этом пишет в субботу газета "Гардиан".
По ее информации, решение об этом было принято в минувшую среду членом комиссии Кэтрин Стоун, которая таким образом отреагировала на запрос от оппозиционной Лейбористской партии, потребовавшей установить, кто именно оплатил главе правительства и его подруге Кэрри Саймондс пребывание с 26 декабря 2019 года по 5 января 2020 года на частном острове Мюстик, входящем в архипелаг Гренадины (Малые Антильские острова).
Сам Джонсон утверждал, что их проживание на острове стоимостью 15 тыс. фунтов (20 тыс. долларов) оплатил Дэвид Росс, донор правящей Консервативной партии, бывший заместитель главы правления британской компании Carphone Warehouse, крупнейшего в Европе розничного продавца мобильных телефонов. Сам Росс позже опроверг эти утверждения главы правительства, заявив, что он не платил за отдых Джонсона и его подруги, а лишь помог с организацией их проживания.
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