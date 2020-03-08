Власти Малайзии закрыли порты страны для захода круизных лайнеров

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Малайзии запретили заход в порты страны всех круизных судов в связи с угрозой распространения коронавируса. Как сообщает в воскресенье газета "Стар", совместное решение Минздрава и Минтранса вступает в силу с 8 марта.

В администрации крупнейшего порта Кланга, расположенного неподалеку от столицы, подчеркнули, что "осознают необходимость данных мер, несмотря на возможные убытки". "Мы надеемся, что запрет не продлится долгое время", - отметили представители порта. В прошлом году там побывало около 360 тыс. пассажиров, прибывших на круизных лайнерах.

Минздрав Малайзии в субботу сообщил о 10 новых случаях заражения коронавирусом, общее число инфицированных в стране достигло 93 человек.