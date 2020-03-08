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НОВОСТИ

Восьмого марта в Москве погода будет теплой и пасмурной

10:00 08.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и до плюс 10 градусов ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе температура воздуха составит 8-10 градусов тепла. В ночь на воскресенье она может опуститься до плюс 3 градусов. Ветер южный, северо-западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

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