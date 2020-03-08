Гран-При Бахрейна "Формулы-1" пройдет без зрителей
11:23 08.03.2020 Источник: НГ-Online
Сегодня на странице трассы Bahrain International Circuit опубликовано заявление, согласно которому, этап «Формулы-1» пройдет только для участников чемпионата. Это значит, что на мероприятие будут допущены только те, кто непосредственно связан с проведением заездов.
«После консультаций с нашими международными партнерами и Национальной группой по здравоохранению Королевства Бахрейн принято решение о проведении в этом году Гран-при Бахрейна в качестве мероприятия только для участников. Чтобы гарантировать, что ни спортсмены, ни болельщики не будут подвергнуты чрезмерному влиянию эпидемии, сам гоночный уик-энд будет проходить как телевизионное событие», — говориться в заявлении.
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