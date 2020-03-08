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МИД России меняет график дипломатических контактов в связи с эпидемией коронавируса

11:40 08.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

График дипломатических контактов РФ претерпел изменения в связи с распространением коронавируса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в воскресенье в интервью телеканалу "Россия-24".

Она отметила, что по всему миру из-за коронавируса отменяются двусторонние визиты и меняются графики контактов. "Мы сейчас работаем с этой картой международных событий, подстраивая в том числе и график дипломатических контактов российской стороны", - сказала Захарова.

По ее словам, ситуация с коронавирусом отразилась и на работе российских диппредставительств в ряде государств. "Посольства принимают меры, проводят работу с коллективом, анализируют рекомендации местной стороны и соответственно выстраивают и деятельность посольства", - указала дипломат.

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