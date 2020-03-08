Киргизия. На марш женщин в честь праздника совершено нападение, но полиция задержала не нападавших...
12:00 08.03.2020 Источник: Интерфакс
Около 20 участниц женского марша задержаны в столице Киргизии, сообщает в воскресенье киргизское информационное агентство "Апрель".
"Активисты вышли на ежегодный мирный митинг сегодня в 12:00 (09:00 мск). Он начался на столичной площади Победы. Спустя несколько минут на девушек напали агрессивные мужчины в колпаках и масках. Они начали пинать и бить женщин и детей", - сообщает "Апрель".
По данным агентства, "когда раздался свист милиции, люди в колпаках разбежались, но милиционеры погнались не за нападающими, а задержали девушек-активисток, их усадили в автобусы"".
Отмечается, что около 20 участниц мирного женского марша против насилия над женщинами и детьми были доставлены в Управление внутренних дел (УВД) Свердловского района Бишкека.
Пресс-служба Главного управления внутренних дел (ГУВД) Бишкека недоступна для комментариев по данному поводу.
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