0
0
39
НОВОСТИ

Киргизия. На марш женщин в честь праздника совершено нападение, но полиция задержала не нападавших...

12:00 08.03.2020 Источник: Интерфакс

Около 20 участниц женского марша задержаны в столице Киргизии, сообщает в воскресенье киргизское информационное агентство "Апрель".

"Активисты вышли на ежегодный мирный митинг сегодня в 12:00 (09:00 мск). Он начался на столичной площади Победы. Спустя несколько минут на девушек напали агрессивные мужчины в колпаках и масках. Они начали пинать и бить женщин и детей", - сообщает "Апрель".

По данным агентства, "когда раздался свист милиции, люди в колпаках разбежались, но милиционеры погнались не за нападающими, а задержали девушек-активисток, их усадили в автобусы"".

Отмечается, что около 20 участниц мирного женского марша против насилия над женщинами и детьми были доставлены в Управление внутренних дел (УВД) Свердловского района Бишкека.

Пресс-служба Главного управления внутренних дел (ГУВД) Бишкека недоступна для комментариев по данному поводу.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:40 08.03.2020
МИД России меняет график дипломатических контактов в связи с эпидемией коронавируса
0
77
11:23 08.03.2020
Гран-При Бахрейна "Формулы-1" пройдет без зрителей
0
92
10:15 08.03.2020
Данные о распространении коронавируса COVID-19 в мире на 8 марта 2020 года
0
222
10:00 08.03.2020
Восьмого марта в Москве погода будет теплой и пасмурной
0
182
09:40 08.03.2020
Власти Малайзии закрыли порты страны для захода круизных лайнеров
0
182
09:15 08.03.2020
Британскому парламенту стало интересно, за чей счет Джонсон ездил на "остров миллионеров"
0
209
09:00 08.03.2020
Канада решила помочь украинской полиции деньгами
0
201
20:45 07.03.2020
Закон об ﻿ужесточении условий по делам о наркотиках внесен в Думу
0
877
20:15 07.03.2020
На трассе Дамаск - Хомс в ДТП погибло около 30 человек - агентство
0
983
19:45 07.03.2020
На складе шоколадных конфет в Ярославской области ликвидирован пожар
0
791

Возврат к списку